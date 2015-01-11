Заместитель начальника Главного Управления МВД России по Челябинской области Сергей Богдановский посетил Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск

Заместитель начальника Главного Управления МВД России по Челябинской области - начальник полиции полковник полиции Сергей Богдановский в ходе рабочей поездки посетил Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск с целью оценки эффективности оперативно-служебной деятельности и анализа оперативной обстановки на территории Озерского городского округа.

Свой визит Сергей Богдановский начал с посещения дежурной части Управления. Совместно с начальником УМВД полковником полиции Сергеем Ревякиным он осмотрел помещения изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, где проверил условия содержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

В ходе визита заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области пообщался с начальниками и сотрудниками подразделений озерской полиции, задал вопросы, касающиеся повседневной служебной деятельности, изучил документацию.

Руководству УМВД России по ЗАТО г. Озерск Сергеем Богдановским дан ряд поручений, направленных на повышение эффективности оперативно-служебной деятельности озерских полицейских на обслуживаемой территории.