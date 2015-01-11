На 1 февраля намечен очередной конец света

По мнению ряда исследователей именно сегодня на Землю упадет астероид. Называют и точное время 11.47. Правда без указания часового пояса. В этот момент, по некоторым сведениям, Земля столкнется с астероидом 2002-NT7.

Астероид был обнаружен астрономами в 2002 году. После ряда исследований стало возможным узнать его диаметр – около 2 километров. На протяжении всей истории наблюдений астероид постепенно удалялся от Марса и приближался к Земле со скоростью 30 километров в секунду.

Специалисты уверены, что столкновение планеты, населенной живыми организмами с астероидом может привести к масштабным катастрофам и катаклизмам. Это событие спровоцирует смещение магнитных полюсов и активизацию вулканов. Также возможно исчезновение ряда континентов.

Если даже не произойдет прямого столкновения, космический путешественник пройдет на минимальном расстоянии от Земли. И это опять же приведет к различным природным катаклизмам.

В противовес неутешительным данным, существует официальная информация, озвученная сотрудниками НАСА. Они заявили, что в 2019 году астероид пройдет вдали от Земли. Причем было рассчитано расстояние для подтверждения данного факта. После данного заключения был уменьшен показатель опасности, а сам конец света перенесен на 2060 год.

Астрологи, конспирологи и прочие «волшебники» в последние годы все чаще пугают население Земли скорым концом света.

Только в декабре 2018 года Апокалипсис должен был случиться как минимум 2 раза: назывались даты 16-е и 21-е.

Всемирной катастрофы, к счастью, пока удалось избежать.

https://www.cheltv.ru/konets-sveta-zavtra-na-1-fevralya-namechen-ocherednoj-konets-sveta/