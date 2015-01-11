Чтобы быть ближе: МРСК Урала в Челябинской области перешла на собственную биллинговую систему

ОАО «МРСК Урала» сообщает о переходе на самостоятельную систему учета потребления и начисления оплаты за электроэнергию – в оперативном режиме актуализирована база абонентов, включающая почти 1,4 млн физических и более 40 тыс. юридических лиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ключевая цель данного перехода – исключить из звена работы с жителями региона ПАО "Челябэнергосбыт" (до 1 июля 2018 года – Гарантирующий поставщик электроэнергии. – Прим. АН "Доступ") и, как следствие, обеспечить возможность полноценного взаимодействия с потребителями по энергосбытовой деятельности», – говорится в сообщении компании.

В настоящее время работы по настройке и отладке новой программы продолжаются. Энергетики обращают внимание жителей Челябинской области на то, что в случае любых отклонений, обнаруженных потребителями в квитанциях за январь 2019 года, необходимо обратиться в ОАО «МРСК Урала», и в том числе – на единую электронную почту delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru. Каждое обращение будет рассмотрено. Все полученные данные будут внесены в систему и отражены в квитанции за следующий период.

Тем абонентам, по которым потребуются дополнительные уточнения, квитанции за январь выставляться не будут, а точные данные по энергопотреблению будут отражены уже февральских платежных документах.

Для удобства потребителей продлено время работы трех крупных центров обслуживания населения. С 21 января 2019 года два офиса в Челябинске (по Цвиллинга, 60 и Социалистической, 36-А), а также офис Копейского участка (Копейск, ул. Ленина, 50) работают до 19 часов каждую вторую и третью неделю месяца по вторникам и средам.

Добавим, расчет потребления электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН) для собственников помещений в многоквартирных домах также будет производиться по-новому: в текущем месяце за текущий период (как и индивидуальное потребление), а не месяцем позже, как было ранее. Это позволит вдвое сократить срок изготовления квитанций (с 6 до 3 дней) и будет способствовать их оперативной доставке потребителям, которые смогут отслеживать затраты на электроэнергию в текущем периоде, уточнили в МРСК Урала.

https://dostup1.ru/economics/Chtoby-byt-blizhe-MRSK-Urala-v-Chelyabinskoy-oblasti-pereshla-na-sobstvennuyu-billingovuyu-sistemu_113316.html