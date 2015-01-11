Южный Урал накроет волной аномального холода – как избежать обморожений

В Челябинской области в начале следующей недели, с 4 по 7 февраля, ожидается понижение температуры до минус 42 – холоднее всего будет ночью и в низинах, однако и дневные температуры будут держаться в районе 30 градусов со знаком «минус», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Арктический воздух с Ямала обеспечит региону температуру на 7 градусов ниже климатической нормы.

«В Челябинской области 4-7 февраля ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более», – говорится в сообщении.

Сообщается, что минимальная температура понизится в ночь на 4 февраля в северной половине области до 27-32 градусов, в ночные часы 5 и 6 февраля в большинстве районов области ожидается 33-38 градусов, в низинах – до минус 42.

В связи с неблагоприятным прогнозом сотрудники спасательных ведомств напоминают гражданам о правилах безопасности, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения:

- В сильные морозы старайтесь лишний раз не выходить из дома. Особенно это касается детей. Если выйти необходимо – не делайте этого на голодный желудок: съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая или кофе. Организм должен тратить на обогрев энергию пищи, а не свою собственную.

- Старайтесь тепло одеваться. Одежда должна быть легкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног.

- На морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться, особенно, когда ждете на остановке общественный транспорт.

- От сильных морозов в первую очередь страдают нос, кончики ушей, пальцы рук и ног. Если вы перестали их чувствовать, то ни в коем случае не отогревайте их горячей водой и не растирайте снегом. Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую теплую материю (полотенце, шерстяной платок и т.д.) и дать ей согреться.

- Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ, ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут постепенно адаптироваться к комнатной температуре.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnyy-Ural-nakroet-volnoy-anomalnogo-holoda--kak-izbezhat-obmorozheniy_113306.html