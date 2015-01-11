С 4 по 7 февраля на Южном Урале ожидаются аномальные морозы – советы МЧС

С 4 по 7 февраля в Челябинской области ожидают аномальные морозы – в низинах столбики термометров опустятся до минус 42 градусов.

Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7 и более градусов. Минимальная температура ожидается в ночь на 4 февраля в северной половине области, она составит минус 32 градуса. В ночь на 5-6 февраля в большинстве районов области будет до минус 38, а в низинах – до 42 градусов.

«Всем гражданам необходимо строго следовать рекомендациям со стороны сотрудников экстренных служб! Пытаясь дополнительно обогреть себя и жилище, обратите пристальное внимание на противопожарное состояние печей и электрообогревателей. Не перегружайте электросеть большим количеством включенных электроприборов. Не оставляйте без внимания протопленные печи и бани. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей!» – говорится в экстренном сообщении чрезвычайного ведомства.

Рекомендации специалистов касаются всех жителей и гостей Южного Урала, однако есть люди, которые зачастую намеренно подвергают себя риску, отправляясь из дома в условиях непогоды. В первую очередь, это любители зимней рыбной ловли и туристических походов, а также автомобилисты.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРИСТАМ И РЫБОЛОВАМ:

- воздержитесь от турпоходов и рыбной ловли в условиях сильных морозов, снегопадов, ветра;

- если вы все же решили идти в турпоход, обязательно зарегистрируйтесь и сообщите маршрут группы, позвонив в пожарно-спасательные подразделения вашего района (городского округа), или заполнив электронную форму на сайте Главного управления МЧС России по Челябинской области;

- к походу нужно серьезно подготовиться, тепло одеться, обязательно иметь с собой заряженные телефоны, запасы продуктов питания, а также все необходимое для разведения костра;

- если вы решили идти на рыбалку, то не делайте этого в одиночку. Придя на место, позвоните родным и сообщите как можно точнее о том, где вы находитесь (укажите ориентиры, которые могут сыграть важную роль при проведении поисковой операции);

- старайтесь не рыбачить в безлюдных местах, там, где к вам не смогут быстро прийти на помощь другие рыболовы;

- помните, что при попытке согреться внутри палатки, разогреть еду (в том числе с использованием примуса, газовой горелки), необходимо помнить о безопасности. Спасатели знают случаи, когда люди засыпали и становились жертвой угарного газа!

При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно вызывайте спасателей!

РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОМОБИЛИСТАМ:

- воздержитесь от поездок на личном автотранспорте на дальние расстояния. Если поездка все же необходима, в любом случае строго соблюдайте правила дорожного движения, а также правила личной безопасности;

- все узлы и агрегаты автомобиля должны быть исправны. Имейте с собой заряженный телефон, запас топлива и продуктов питания, теплые вещи;

- убедитесь в том, что в багажнике имеется буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломки автомобиля;

- если вы оказались на трассе в затруднительной ситуации, не стесняйтесь обратиться за помощью к проезжающим мимо автомобилистам. Если дорога безлюдна, незамедлительно набирайте номер 101 или 112!

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО МОРОЗА:

- в сильные морозы старайтесь лишний раз не выходить из дома. Особенно это касается детей! Если все же выйти необходимо, то не идите на улицу на голодный желудок – съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая или кофе. Организм должен тратить на обогрев энергию пищи, а не свою собственную;

- одежда должна быть легкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти, а лучше всего приобрести специальную термоодежду. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног;

- на морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться, особенно, когда ждете на остановке общественный транспорт;

- от сильных морозов в первую очередь страдают нос, кончики ушей, пальцы рук и ног. Если вы все же не убереглись, сильно замерзли и перестали их чувствовать, то ни в коем случае не отогревайте их горячей водой и не растирайте снегом. Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую теплую материю (полотенце, шерстяной платок) и дать ей согреться;

- придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ, ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20-30 минут постепенно адаптироваться к комнатной температуре.

https://dostup1.ru/society/S-4-po-7-fevralya-na-Yuzhnom-Urale-ozhidayutsya-anomalnye-morozy--sovety-MChS_113340.html