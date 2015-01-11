Оркестр «Русская филармония» и танцующий дирижёр Фабио Мастранджело в Озёрске

2 и 3 февраля в Озёрске состоялись концерты симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Музыкальные вечера «Группа ЧТПЗ приглашает» прошли по инициативе и при финансовой поддержке акционера компании Андрея Ильича Комарова.

Официальный оркестр Москвы «Русская филармония» под руководством известного дирижёра Фабио Мастранджело выступает в крупнейших концертных залах России и за рубежом. Музыканты проводят более 100 концертов за сезон. Приезд такого известного коллектива, безусловно, стал бесценным подарком для Озёрска.

3 февраля во Дворце культуры «Маяк» оркестр устроил открытую репетицию, на которую могли прийти все желающие. На репетиции побывали жители города, представители городских и областных СМИ, студенты и преподаватели ОГКИ, учащиеся музыкальной школы. Во время концерта зрители видят музыкантов «при параде». А на репетиции царила совершенно другая обстановка — более домашняя и уютная: музыканты репетировали в своей повседневной одежде, могли свободно передвигаться по залу. Тем не менее, участники коллектива продемонстрировали высочайший уровень исполнительского мастерства. Одновременно проводились корректировка звука, проверка микрофонов.

После репетиции состоялись пресс-конференция и неформальное общение со зрителями. Главный дирижёр оркестра «Русская филармония» - обаятельный, харизматичный, прекрасно владеющий русским языком, ответил на вопросы, рассказал о своей деятельности, поделился впечатлениями об озёрской публике, поведал и о своих кулинарных пристрастиях.

- Оркестр под вашим управлением играет музыку разных стилей или только классику?

Фабио Мастранджело: - «Русская филармония» – один из оркестров, которыми я руковожу в России. Этот оркестр очень гибкий, «эластичный», мы играем музыку разных жанров, от классики до рока. Сегодня исполняем классическую программу: Брамса и Чайковского.

- Ваше длительное пребывание в России подразумевает адаптацию к русским холодам. Трудно вам было как итальянцу адаптироваться?

Ф. М. - Поскольку я учился в Женеве, Лондоне, позже в Канаде, в Торонто, я был готов к холоду, потому что в Канаде в 90-е годы зима бывала и 35-градусной. В России работал в таких городах, как Новосибирск и Якутск. Мой рекорд – минус 49 градусов. Так что сегодняшние «минус 13» – это для меня детский сад (смеется).

- Проект «Опера всем». Расскажите о нём. (Успешный международный оперный фестиваль, который проходит на открытых площадках Санкт-Петербурга, его художественным руководителем является Фабио Мастранджело).

Ф. М. - Хочу порадовать всех: в этом году у нас состоится восьмой фестиваль. Это большое достижение. Подобные фестивали под открытым небом давно проводятся в Италии, хотелось эту традицию продолжить и в России. Мы создали команду и презентовали проект вице-губернатору. Первый спектакль «Жизнь за царя» собрал 12 тысяч зрителей. «Опера всем» - проект социальный: можно свободно прийти и увидеть несколько оперных постановок с выдающимися солистами бесплатно. Каждый год мы открываем фестиваль русской оперой. В этом году откроем «Орлеанской девой» Петра Ильича Чайковского.

- Процесс адаптации в коллективах идет сложно?

Ф. М. - Я уже много лет работаю в России (восемнадцать), имею довольно большой опыт работы с разными оркестрами. Мне кажется, для дирижёра важно быть искренним. Я считаю себя демократичным дирижёром. Без оркестра, без музыкантов ты ничего не сможешь сделать. Снобизм показывать не надо, тогда появляются взаимопонимание и уважение.

- Вы работаете и с симфоническими, и с оперными оркестрами. Где вам комфортнее работается?

Ф. М. - Поскольку я родился в Италии, очень люблю оперу и чувствую себя очень комфортно в оперных оркестрах, но симфонический мир мне тоже близок.

- «Обрусели» ли ваши пищевые предпочтения?

Ф. М. - Конечно, да! Я очень люблю пельмени, картошку. Россия, видимо, моя страна! Очень полюбил студень. Но итальянская кухня занимает у меня в сердце первое место. Спагетти, соусы…

Днём ранее, 2 февраля Фабио Мастранджело и оркестр «Русская филармония» уже выступили в Озёрске, и дирижёра попросили поделиться впечатлениями об озёрской публике.

Ф. М. - Публика здесь шикарная, очень чувствительная, тёплая, внимательная и душевная. Город я видел мало, но сам факт, что у вас в городе есть театр и концертный зал Дворца культуры, - это невероятное достижение, это доказательство того, что культура держится и объединяет нас. То, что мы можем играть столько концертов – уникальная ситуация. Это говорит вам человек, который родился в Европе, теперь 18 лет живет в России, 8 лет имеет паспорт РФ.

Заслуженная артистка России, скрипачка Елена Ревич добавила, что счастлива будет выступать для озерчан, отметила обилие чистого снега на улицах города, свежий воздух. Елена, к слову, играет на раритетной скрипке 18 века.

Спустя час в переполненном зале Дворца культуры «Маяк» началась концертная программа. В первом отделении прозвучал «Концерт для скрипки с оркестром» Иоганнеса Брамса, солировала Елена Ревич, во втором оркестр играл «Симфонию №5» Петра Ильича Чайковского. Описать в рамках репортажа мощь воздействия музыки является задачей почти непосильной. Безусловно, сильнейшие эмоции от блистательного выступления оркестра «Русская филармония», от Фабио Мастранджело с его уникальным стилем, который за неформальность часто называют «дирижёрским танцем», получили все, кому удалось побывать на концерте.

Добавим, что наш город со знаменитым дирижёром связывает достойный внимания факт: в 2017 году Владислав Черкашин, сын талантливых озёрских музыкантов Евгения и Валерии Черкашиных, выпускник 2013 года ДМШ №1, виртуозно владеющий ксилофоном, блестяще выступил в Санкт- Петербурге с симфоническим оркестром "Северная симфония" под руководством Фабио Мастранджело. Владислав в составе оркестра побывал в нескольких странах мира, гастроли послужили для молодого музыканта важной ступенью в необъятный мир музыки.

Наталья Колянова. Фото автора.