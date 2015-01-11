Ужесточилось наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

На площадке одного из региональных медиа-холдингов по инициативе ГУ МВД России по Челябинской области состоялась пресс-конференция, посвященная вопросу о заведомо ложных сообщениях. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности заместителя начальника Главного следственного управления регионального ГУ МВД подполковник юстиции Александр Каменев и заведующий кафедрой клинической психологии и социальной работы доктор медицинских наук Алексей Атаманов.

В рамках пресс-конференции следователь рассказал о практической работе по розыску анонимов, особенностях расследования данных преступлений, в том числе во взаимодействии с другими силовыми ведомствами. В своем выступлении представитель следствия подчеркнул, что органы Министерства внутренних дел России имеют достаточные силы и средства для того, чтобы обеспечить неотвратимость наказания за совершение подобных преступлений. К тому же, Александр Каменев привел статистические данные, согласно которым в 2018 году в производстве органов предварительного следствия системы МВД России в Челябинской области находились уголовные дела о 24 преступлениях указанной направленности, 15 из которых направлены в суд для рассмотрения по существу. Уже в январе 2019 года следственными подразделениями МВД региона возбуждено несколько уголовных дел по преступлениям, предусмотренным статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым в отношении 6 граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В свою очередь, психолог Алексей Атаманов дал рекомендации по борьбе с непреодолимым желанием совершить «хулиганский» телефонный звонок.

Главное управление МВД России по Челябинской области информирует граждан о том, что с 11 января 2018 года в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 501-ФЗ внесены изменения, а именно ужесточена ответственность за совершение данного вида преступлений.

«Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительных работ на срок до 3 лет».

Совершение указанного преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры, под которыми понимаются объекты здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, либо повлекшее причинение ущерба свыше 1 млн. рублей влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. Максимальная санкция статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.