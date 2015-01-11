На трассах в Челябинской области организовали пункты обогрева для водителей

Дорожники перешли на усиленный режим работу на федеральных трассах в Челябинской области – по прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в регионе ожидают аномально холодную погоду с похолоданием до минус 40 градусов.

«Ситуацию на трассах мониторим круглосуточно, налажено оперативное взаимодействие между участками, весь парк автотехники приведен в состояние 100% готовности. Контролировать маршрут движения и фактическое время выполнения работ помогает программно-технический комплекс "Глонасс", установленный на каждой единице техники», – комментирует гендиректор компании Евгений Лобов.

Сейчас на трассах М-5 «Урал» и Р-254 «Иртыш» мобилизовано более 100 единиц дорожных машин, на сложных участках дежурят эвакуаторы. На производственных базах организованы специальные точки обогрева. В горнозаводских зонах на сложных участках дороги работают два передвижных пункта обогрева, где можно получить горячий чай, теплую одежду и валенки.

Состояние дорожного полотна круглосуточно проверяют дежурные мастера, каждый раз в четыре часа проезжает свой участок с проверкой. В автомобилях мастеров также имеется теплая одежда и обувь для водителей. В сложных ситуациях они оказывают помощь с эвакуацией, вызовом специальных служб. В таком режиме дорожники будут работать до окончания холодов.

При возникновении нештатной ситуации на трассе нужно звонить в диспетчерский центр ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8-351-266-65-63.

Точки обогрева:

Саргазы – 1859-й километр;

Тимирязево – 1827-й километр;

Чебаркуль – 1798-й километр;

Атлян – 1766-й километр;

Сатка – 1706-й километр;

Юрюзань – 1646-й километр;

Сим – 1591-й километр.

Передвижные пункты обогрева:

Вахтовый автобус ГАЗ – 1576-й километр;

Вахтовый автобус КамАЗ – 1638-й километр.