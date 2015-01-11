В Кыштыме из-за мороза 5 февраля оставили дома школьников с 1 по 9 класс

В Кыштыме из-за мороза оставили дома школьников с 1 по 9 класс.

«В половине седьмого утра средняя температура наружного воздуха по Кыштыму составляла минус 28 градусов. Занятия в учреждениях образования первой смены отменены для учащихся с 1 по 9 классы включительно», – говорится в сообщении ЕДДС.

Добавим, сегодня в городе высокая влажность – 79%. В течение дня ожидается понижение температуры до 31-39 градусов, легкий северо-восточный ветер 3 м/с с порывами до 6 м/с.

О режиме занятий во вторую смену школьникам Кыштыма сообщат дополнительно.

Отмена занятий 5 февраля коснулась также Троицка (1-7 классы первой смены), Магнитогорска и Челябинска (1-11 классы первой и обеих смен соответственно).

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-iz-za-moroza-5-fevralya-ostavili-doma-shkolnikov-s-1-po-9-klass_113400.html