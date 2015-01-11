Безопасность во время морозов: советы МЧС

Уважаемые жители Озерского городского округа! По информации Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/) 5-7 февраля в большинстве районов, 8-9 февраля в южных и восточных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7º и более. Зимние холода, стужа за окном, как правило, понижают температуру воздуха и внутри жилого помещения. Для того чтобы сделать климат дома комфортным многие приобретают отопительные приборы. Однако к их покупке и использованию следует подходить серьезно и ответственно. Несоблюдение и/или нарушение требований безопасности при эксплуатации отопительных электроприборов зачастую приводят к возгоранию и жертвам.

В целях Вашей безопасности и в связи с предстоящим похолоданием отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» напоминает Вам элементарные правила предосторожности, не соблюдение которых может стоить Вам жизни и здоровья:

При покупке обогревателя не стремитесь сэкономить, выбирайте крупные магазины, которые дорожат своей репутацией, а не на рынке в одном из временных киосков, обязательно обратите внимание на наличие производственной гарантии прибора. Внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками и всеми необходимыми документами. Осмотрите сам обогреватель – на нем не должно быть вмятин, повреждений. По истечении срока службы, установленного заводом-изготовителем, пользоваться прибором может быть опасно. Инструкцию нужно читать до начала эксплуатации, а не после того как произойдет замыкание или обогреватель перестанет вдруг работать. Инструкция по эксплуатации должна соответствовать ГОСТ IEC 60335-2-30-2013, содержащего требования безопасности к комнатным обогревателям, в том числе предписания по поводу его расположения. Конвекторы крепятся на специальные настенные подставки, вдали от занавесок, тюли или штор. Обогреватели не должны стоять близко к мебели и другим электроприборам.

Категорически запрещено использовать самодельные отопительные приборы с открытыми обогревательными элементами!

Время от времени проверяйте на исправность вилку и шнур у прибора, а также заодно и розетки, проводку и щитки. Небольшое повреждение, которое в повседневной суете можно не заметить, способно вызвать замыкание электропроводов развитие пожара в помещении (квартире). Одновременное включение в сеть нескольких обогревателей может стать причиной перегрузки электросети.

Уходя из дома, и на ночь, в целях безопасности, выключайте все отопительное оборудование, кроме того спать в прохладном помещении гораздо полезнее для здоровья. Иногда люди, для ускорения сушки белья, вешают его в еще влажном состоянии над обогревателями – это большая ошибка, которая способна лишить вас не только мокрой одежды, но также и мебели, и дома.

Рядом с работающим обогревательным прибором не ставьте легковоспламеняющиеся жидкости и материалы. Провода не следует прятать под ковровые покрытия, а также ставить на них тяжелые вещи. Не позволяйте скапливаться пыли.

Объясните детям, что отопительные приборы не предназначены для игр! Не оставляйте детей одних, ограничьте им доступ к пожароопасным предметам. Обучайте их навыкам безопасного поведения.

Уважаемые граждане! Каждый из нас должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара. Помните, самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные для спасения минуты, огонь и дым лишают Вас шансов выбраться в безопасное место. О возникновении пожара как можно быстрее сообщите в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного телефона «112», «101»! Вызывая помощь необходимо: кратко и четко обрисовать событие – что горит; назвать адрес, свою фамилию, а также номер телефона, с которого Вы звоните. Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, выйдите на балкон, закройте за собой дверь (при отсутствии балкона приоткройте окно), и криками, либо яркой тканью привлеките внимание прохожих.

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него: пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см; дышите через мокрую ткань или полотенце; в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания. Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, и если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

ПОМНИТЕ! ОГОНЬ НЕ ПРОЩАЕТ ХАЛАТНОСТИ!

Отдел государственного пожарного надзора

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»