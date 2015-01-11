10 февраля состоится XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

10-го февраля в Озёрске на стадионе "Труд" пройдёт XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

Начало соревнований – 11:00 час.

Регистрация участников – с 09:30 час. до 11:00 час.

Участники допускаются к соревнованиям при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье (для участников моложе 14 лет – обязательно подпись родителей либо законных представителей).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

11:00 час. – старт первого забега 2 км - девушки до 18 лет;

11:20 час. – старт второго забега 2 км - юноши до 18 лет;

11:50 час. – награждение победителей и призеров первого и второго забега;

12:00 час. – развлекательная программа для детей до 6 лет ( конкурсы, эстафеты);

12:00 час. – старт третьего забега 2 км - женщины 55 лет и старше;

12:25 час. – старт четвертого забега 3 км - мужчины 60 лет и старше;

12:45 час. – награждение победителей и призеров третьего и четвертого забега;

13:00 час. – старт пятого забега 3 км - женщины 18 лет-54 года;

13:20 час. – старт шестого забега 5 км – мужчины 18 лет-59 лет;

13:45 час. – награждение победителей и призеров пятого и шестого забега.

Участники Соревнования, занявшие I-III места в каждом забеге (шесть забегов), награждаются медалями.

Победители Соревнования получают памятные награды.

Всем участникам Соревнования вручается сувенирная продукция Минспорта России.