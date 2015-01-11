На конкурсе «Слава созидателям» озерчане завоевали три призовых места

Глава округа Евгений Щербаков поздравил озерских школьников с победой во Всероссийском творческом конкурсе «Слава созидателям». По итогам федерального этапа 2018 года озерчане заняли весь пьедестал почёта.

Творческие работы трёх озерских школьников Виктора Савчука, Анастасии Серебряковой и Дарьи Свистеловой на творческом конкурсе, инициированном Общественным советом Госкорпорации «Росатом», были признаны лучшими.

Обладателем первого места стал девятиклассник школы №21 Виктор Савчук, подготовивший интервью с ветераном Великой Отечественной войны, кадровым офицером, полковником в отставке Виктором Гавриловым. Второе место заняла Анастасия Серебрякова, ученица девятого класса школы №30. Героем видеоролика девушки стал Владимир Плугин, работавший с 1981 по 1995 год директором приборного завода ПО «Маяк». На третьем месте – десятиклассница школы №21 Дарья Свистелова. Её собеседницей выступила Зоя Цикина, ветеран ФГУП «ПО «Маяк» и атомной промышленности.

– Отлично выступили, поэтому сегодня хочу вас поблагодарить за активную жизненную позицию, – обратился к молодым людям Евгений Щербаков. – Хочу выразить слова благодарности вашим наставникам и родителям. Вы молодцы. Как показывает жизнь, этот опыт обязательно вам пригодится. В дальнейшем именно из таких инициативных и неравнодушных ребят и девушек вырастают лидеры, которые работают на благо города и всей страны.

Евгений Щербаков вручил победителям конкурса дипломы, подарочные сертификаты и подарки от Госкорпорации «Росатом». Глава округа пожелал озерским старшеклассникам дальнейших успехов, двигаться вперёд, но всегда помнить о своей малой Родине.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38336/