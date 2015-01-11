В городской библиотеке стартует цикл ознакомительных лекций «Русский язык и культура речи»

5 февраля в Центральной городской библиотеке начнётся цикл ознакомительных лекций «Русский язык и культура речи» для жителей Озёрска старше 12 лет.
Грамотная письменная и устная речь — важный элемент имиджа современного человека. То, как человек говорит и пишет на родном языке, не только отражает уровень его интеллекта, но и определяет, какое впечатление он производит на окружающих.
Приглашаем всех, кто желает восполнить пробелы в знаниях по орфографии, пунктуации.
В планах организаторов - разбор самых распространённых ошибок в письменной речи, занятия по правильной постановке ударений, а также знакомство с особенностями речевых стилей.
Ключевые теги: русский язык, ЦГБ, лекции.
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