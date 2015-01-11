Озёрский клуб любителей фотографии представят свои лучшие работы

Озёрский клуб любителей фотографии «Объективный мир» и Центральная городская библиотека приглашают 10 февраля в 15 часов на открытие отчётной выставки участников фотоклуба.

По традиции каждый год «Объективный мир» представляет свои лучшие работы в выставочном зале библиотеки. В нынешней экспозиции, десятой по счёту, примут участие 20 фотографов: Сергей Москвин, Владимир Чирков, Сергей Курзанов, Наталия Маркова, Александр Хаснулин, Александр Сабаев, Анна и Дмитрий Гордейко, Светлана Акифьева, Инна Макеева, Анастасия Удинцева, Александр Дербнев, Евгений Деревянко, Анатолий Мелентьев, Владимир Оськин, Александр Кузнецов, Валерий Луценко, Денис Закаляпин, Евгений Гецев, Сергей Приходько.

На открытии у гостей будет возможность познакомиться с авторами работ, послушать живую музыку, пообщаться и интересно провести время.

Вход свободный.