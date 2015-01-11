В России планируют отменить «поверочное рабство» со счетчиками

Росстандарт планирует освободить россиян от так называемого поверочного рабства – обязанности самостоятельно передавать показания приборов учета воды в ресурсоснабжающую организацию.

Как сообщил в интервью «Российской газете» глава ведомства Алексей Абрамов, федеральное агентство в сотрудничестве с Минстроем, Минпромторгом и Минэкономразвития разрабатывает соответствующий законопроект для внесения в Госдуму.

«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены. Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик – достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы», – сказал Алексей Абрамов в разговоре с корреспондентом «РГ».

Он отметил, это принципиальная позиция Росстандарта. «Вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство", обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов», – сказал Абрамов, добавив, что единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, – обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.

Конкретные механизмы распределения функций по поверке счетчиков, по словам Абрамова, будут обсуждаться, в том числе с Минстроем.

https://dostup1.ru/economics/V-Rossii-planiruyut-otmenit-poverochnoe-rabstvo-so-schetchikami_113410.html