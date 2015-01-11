В Челябинской области закрыли федеральную дорогу для автобусов и большегрузов

На трассе Челябинск – Троицк в направлении Республики Казахстан введено ограничение движения для большегрузных автомобилей и автобусов – мера связана прекращением движения по автомобильным дорогам Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий.

Движение ограничено на участке со 131 км по 146 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-310 Челябинск – Троицк (многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бугристое») до особого распоряжения. Движение пассажирских автобусных рейсов в сторону Республики Казахстан также приостановлено.

При этом сообщается, что ограничение движения на трассе Р-254 «Иртыш» в Курганской области в направлении Республики Казахстан снято с полудня 6 февраля.

Дорожные службы советуют автомобилистам отказаться от поездок в столь сложных погодных условиях. Для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-zakryli-federalnuyu-dorogu-dlya-avtobusov-i-bolshegruzov_113462.html