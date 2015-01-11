Ограничение для фур и автобусов на федеральной трассе А-310 снято

ФКУ Упрдор «Южный Урал» сообщает о снятии ограничения движения большегрузных автомобилей и автобусов на трассе А-310 Челябинск – Троицк, введенного днем ранее в связи с ухудшением погодных условий.
Напомним, ограничительные меры вводились на 15-километровом участке в районе границы с Казахстаном, со 131 км по 146 км (многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бугристое»).
Также с 10 утра снято ограничение движения на трассе Р-254 «Иртыш» в Курганской области, в районе пункта пропуска «Петухово».
Для всех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.
https://dostup1.ru/society/Ogranichenie-dlya-fur-i-avtobusov-na-federalnoy-trasse-A-310-snyato_113489.html
Ключевые теги: ограничение движения транспорта, трассы, Челябинская область, Урал.
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