Именно под таким названием 5 февраля на телеканале «Россия 24. Южный Урал» был показан сюжет о системе дополнительного образования Озерского городского округа.

В прессе довольно часто звучат упоминания о том, что в небольшом закрытом городе началась история атомной промышленности. Но о том, что сегодня Озерск является удачным стартапом для молодой семьи на федеральном телеканале было сказано впервые.

Чтобы показать и рассказать о системе озерского образования съёмочная группа побывала в лицее №39, в коррекционной школе №29, на станции юных техников, в ДЮСШ и спорткомплексе «Дельфин», в Детском эколого-биологическом центре. Также корреспонденты встретились и побеседовали с главой округа Евгением Щербаковым.

Качественное и разностороннее образование неслучайно стало главной темой репортажа. Озерские выпускники имеют возможность поступить в лучшие ВУЗы страны, благодаря достойному уровню и доступности школьного, дошкольного и дополнительного обучения. Надо признать, что для родителей многих других городов воспитание и образование ребёнка стоит больших финансовых затрат.

Проект «Территории. Озерск – город для семейной жизни»

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38362/