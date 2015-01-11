Вместо чая – вода, никаких антибиотиков и витамина С. Разбираемся, как лечить простуду и грипп

Никто не застрахован от сезонных болезней. Медиками всего мира наработан широкий спектр действенных методов лечения. Но для начала нужно определиться, простуда у пациента или грипп.

У этих заболеваний схожие симптомы, но все-таки они разные. Простуда чаще всего заставляет чувствовать разбитость, грипп – почти сразу отправляет в постель.

Что действительно помогает при простуде или гриппе, а что нет.

Утверждение 1: Не есть при простуде/гриппе

Эксперты Центра простуды в Кардиффе (Великобритания) говорят, что за этим высказыванием нет веских доказательств. Заболевшие люди, действительно, чаще всего теряют аппетит. Но есть при этом совершенно не возбраняется. Но пациентам рекомендуют употреблять здоровую пищу, отказаться от жирного и острого.

Утверждение 2: Бодрствовать или спать

В этом случае, лучше прислушаться к организму. Легкая простуда, вероятно, не станет причиной незапланированного выходного, но и слишком активничать не стоит. А вот при температуре лучше всего придерживаться постельного режима.

Утверждение 3: Мед с лимоном и горячий чай

Нет весомых доказательств, что эти продукты помогают излечиться, но мед и лимон – дополнительный источник витаминов.

Если у вас простуда или грипп, вы, вероятно, будете чихать, кашлять и потеть, теряя жидкость больше, чем обычно, и поэтому ее нужно пополнять. Врачи чаще всего рекомендуют много пить, подразумевая воду. Но 1-2 чашки теплого чая лишними не будут.

Утверждение 4: Парацетамол и ибупрофен

С симптомами простуды и гриппа прекрасно справляются оба препарата. Главное – соблюдать дозы и интервалы между приемами. И еще – ибупрофен лучше не принимать на голодный желудок.

Утверждение 5: Эвкалиптовое или ментоловое масло

Нет никаких доказательств, что они лечат, но все же временное облегчение во время использования могут быть. Растирание груди или несколько капель в миску с водой помогут разблокировать заложенный нос.

Утверждение 6: Витамин С и цинк

Витамин C часто назначают вместе с другими препаратами для лечения гриппа или простуды, чтобы подстегнуть иммунитет. Но недавние исследования иностранных ученых, которые оценивали пользу различных методов лечения, обнаружили, что витамин С вообще помогает. Из хорошего – он безвреден.

А вот цинк, который так же рекомендуют принимать в период сезонных заболеваний, может быть опасен, если превысить дозировку.

Утверждение 7: Антибиотики

Антибиотики бесполезны при лечении простуды и гриппа, потому что они вызваны вирусами, а антибиотики не лечат вирусы. Врачи назначит такие препараты индивидуально, например, если заподозрят, что у пациента развивается бактериальная инфекция.

https://www.cheltv.ru/vmesto-chaya-voda-nikakih-antibiotikov-i-vitamina-s-razbiraemsya-kak-lechit-prostudu-i-gripp/