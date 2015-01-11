Пятнистый враг. Грозит ли эпидемия кори Челябинской области

Корь набирает обороты в России: во многих регионах регистрируются случаи заболевания. Добралась она и до Челябинской области.

За последние годы мы забыли про это инфекционное заболевание, но активность антипрививочников и туристический поток из разных, в том числе неблагополучных в эпидемиологическом плане стран, заставили нас вспомнить о том, чем опасно пренебрежение профилактическими рекомендациями врачей.

Коварный вирус

На самом деле корь – это не безобидный вирус «в пятнышку». Это острое инфекционное заболевание, которое чревато серьезными осложнениями. Для начала заболевания характерно резкое повышение температуры до 39-40 градусов, слабость, головная боль, насморк, кашель, иногда конънктивит, а также сыпь – так называемые «пятна Филатова-Коплика». Сначала они появляются на внутренней части щек, на 3-4 день течения болезни перемещаются на уши, потом на шею, на сгибы рук и ног, на пальцы, а потом распространяются по всему телу. Отличительная особенность сыпи при коре – то, что она оставляет после себя пигментацию (темные пятна), которые потом исчезают сами по себе.

Вирус вместе с кровью разносится по всем организму, касается легких, мозга и глаз. Поэтому после болезни возможны серьезные осложнения: пневмония, отит, энцефалит (поражение мозга), конъюнктивит и круп. «Течение заболевания достаточно длительное и четких временных границ не имеет. Температура нормализуется на 4-5-е сутки от начала высыпания.

Более длительная лихорадка указывает на развитие тяжелого течения заболевания или осложнений, - поясняет Светлана Лучинина. – Обращаться к врачу необходимо уже при появлении высокой температуры, катаральных явлений (кашель, насморк), конъюнктивита. И тем более при появлении сыпи и ухудшении самочувствия. Самолечение в этом случае недопустимо».

Коварство кори заключается в ее высококонтагиозности (заразности). Болезнь передается от человека к человеку даже при непродолжительном контакте. И если вы проедете в маршрутке вместе с заболевшим, то гарантированно заразитесь. Кроме того, этот вирус летит по воздуху и может передаваться по вентиляционным каналам в многоквартирном доме (то есть заболеть могут люди, живущие на разных этажах).

Две четверки

«Основной путь передачи инфекции при кори - воздушно-капельный. Один из методов профилактики - ранняя изоляция заболевшего человека с целью предупреждения дальнейшего распространения заболевания, – продолжает Светлана Лучинина. – Больные не должны контактировать со здоровыми в течение 5 дней с момента появления сыпи, при развитии осложнений более длительно. Проветривание помещения, мытье рук, ношение масок, конечно, тоже не помешает».

Но основная проблема диагностики заключается в том, что человек становится заразным до появления основных симптомов. Здесь действует правило «двух четверок»: заболевший является переносчиком вируса за 4 дня до появления сыпи и перестает им быть через 4 дня после.

Поэтому достаточно сложно своевременно выявить и «закрыть в карантин» всех, кого следует. Кроме того, в сезон гриппа и ОРВИ мало кто обратит внимание на повышение температуры, кашель и насморк и вызовет врача, а промедление при кори опасно.

«Вряд ли стоит сейчас говорить об эпидемии, но угроза завоза инфекции на территорию области остается высокой, - добавляет замруководителя Роспотребнадзора. – К нам в регион корь привез турист, вернувшийся из Таиланда. И никто не даст гарантии, что это последний случай. Хотя последнюю серьезную вспышку мы фиксировали 6 лет назад, тогда заболело 92 человека, причем больше половины из них были цыгане. В прошлом году заболевших было всего 9».

Особенности вакцинации

Отдельную опасность корь представляет для беременных (осложнения чреваты выкидышами и преждевременными родами) и детей до 5 лет (осложнения касаются центральной нервной системы, мозга, легких и глаз).

Само собой, все эти «страшилки» не касаются привитых людей. И, кстати, мало кто знает, что прививаться от кори нужно несколько раз. «В рамках Национального календаря профилактических прививок детей прививают в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Если у вас индивидуальный график, то первая прививка может быть сделана в любом возрасте, а вторая после 6, но не раньше, чем через три месяца после первой, - объясняет Светлана Лучинина. – В рамках того же календаря взрослые прививаются до 35 лет. А те, кто не болел корью, раньше не прививался или прививался один раз, а также те, кто входит в группу риска – до 55 лет. А если у вас есть сведения о двух прививках в детском возрасте, то повторная вакцинация не требуется».

http://www.chel.aif.ru/health/pyatnistyy_vrag_grozit_li_epidemiya_kori_chelyabinskoy_oblasti