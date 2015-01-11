СПЭК отменила карантин для учащихся

Сегодня санитарно-противоэпидемическая комиссия при администрации Озерского городского округа приняла решение возобновить учебный процесс в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования с 11 февраля 2019 года.

Заслушав информацию представителей Клинической больницы №71 ФМБА РФ и МРУ №71 ФМБА РФ о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в муниципалитете, СПЭК частично сняла установленные ранее ограничения: после небольшого перерыва начинается рабочий процесс в системе образования, а также разрешается проведение массовых мероприятий в учреждениях образования, культуры и спорта.

До особого распоряжения сохраняется противоэпидемический режим в детских садах, на промышленных предприятиях и организациях, в сфере торговли и бытовых услуг, в общественном транспорте - а именно: по-прежнему необходимо соблюдать «масочный» и дезинфекционный режим; проводить проветривание и поддержание температурного режима в помещениях; своевременно изолировать заболевших.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38365/