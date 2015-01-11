МП «УАТ» информирует об уборке улично-дорожной сети

С 21:00 часа 7 февраля до 08:00 часов 8 февраля проводилась патрульная очистка проезжей части в старой части горда, а также очистка тротуаров на ДОКе.

В настоящее время четыре единицы техники (три тротуароуборщика и одна комбинированная машина) работают на ДОКе. Уборка свежевыпавшего снега проводится на ул. Дзержинского и ул. Октябрьской. Бригада дворников работает по уборке остановок, пешеходных переходов, лестниц.

Уборка улиц будет продолжена и в ночную смену. Планируется, что на линию выйдет тяжёлая уборочная техника (грейдер), которая начнёт убирать накат и колею.

Можно добавить, на ваше усмотрение, работники МП "УАТ" обращают внимание жителей на то, что много личного транспорта стоит на проезжей части, особенно в старой части города, который не эксплуатировался хозяевами с наступлением зимы. Оставленные на дорогах машины затрудняют уборку проезжей части с использованием тяжёлой уборочной техники.