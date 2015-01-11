Наконец-то морозы ушли, карантин прекратился, и в городе вновь закипела жизнь!
Афиша выходного дня! Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?
В выходные:
Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны
9 февраля
10-00 ночной клуб «Торнадо»
Региональный фестиваль по хип-хопу, хаусу и брейк-дансу «Top Secret»
10:00- регистрация
11:30-Орто соло, орто дуэты
14:00- Хип-хоп baby
Хип-хоп kids
15:00- Best Show
16:00- Хип-хоп beginners
16:45- Хип-хоп pro
18:00- House
19:00- Break kids
Break pro
Болото Гаражкуль
С 12 дня 2 этап ОЧОГО "Ледовая дуэль-II"
14-00 ОТИ НИЯУ МИФИ
«Открытая лабораторная»: в интеллектуальном баттле схлестнутся лучшие умы Атомграда!
16-30 кск «Лидер»
«Озёрские лайки» - «Фортуна»
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Лес». В комедии «Лес» Островский очень точно описывает изменения в обществе того времени. С крушением крепостного права рушатся патриархальные устои семьи. Дворяне вынуждены искать самые изощренные способы, чтобы жить как раньше. Человек остается один на один с самим с собой. (14+)
10 февраля
11-00 Театр кукол «Золотой петушок»
«Серебряное копытце» (5+)
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Сказка-цирк «Хортон» (3+) Невероятная история о красивой птичке, доверившей свое единственное дитя одному порядочному во всех отношениях слону.
11-00 стадион «Труд»
«Лыжня России». Регистрация участников – с 09:30 час. до 11:00 час.
Участники допускаются к соревнованиям при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье (для участников моложе 14 лет – обязательно подпись родителей либо законных представителей).
15-00 Центральная городская библиотека
Десятая, юбилейная выставка городского фотоклуба «Объективный мир»! Встретитесь с лучшими фотографами Озёрска, увидите их замечательные работы, послушаете живую музыку.
К нам приедут гости, фотографы из Челябинска, Кыштыма, Снежинска и Верхнего Уфалея.
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Музыкальный перфоманс «Йоль» (10+)
Челябинск
Все выходные:
Челябинская областная универсальная научная библиотека (пр, Ленина, 60)
Выставка "Взгляд с высоты".
Автор работ — Максим Тарасов — южноуральский путешественник и фотограф, занимающийся съемкой с использованием квадрокоптера. Сегодня его работы признаются лучшими на международном уровне, побеждают на конкурсах и экспонируются в рамках передвижных выставок по всему миру.
Калибр(Худякова 12)
Фестиваль роботов RoboStars
Цирк
Легендарный цирк Юрия Никулина на гастролях!
Екатеринбург
Все выходные:
Выставка в Музее автомобильной техники. (ЧУК Музейный комплекс)
Посетители увидят эволюцию автомобиля, произошедшую за последние 130-лет: вы познакомитесь с первым автомобилем, восхититесь шикарным ретрокарами начала ХХ века, удивитесь образцам отечественного автопрома и поностальгируете, встретившись с машинами, хорошо знакомыми с детства.
Выставка в Музее военной техники. (ЧУК Музейный комплекс)
Музей военной техники УГМК входит в ТОП-10 самых интересных музеев военной тематики в мире. Гости музея увидят более 200 единиц военной техники: танки, поезда, самолеты и даже подводные лодки. Кроме того, в музее представлены уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил с XVIII века до наших дней.
Концерт «Аквариум» в Екатеринбурге
Паб Britannia
БГ— 65 лет. В июле 1972 года, студент-математик Борис Гребенщиков и студент-медик Анатолий Гуницкий придумали «Аквариум». Обоим хотелось жить в мире, совсем не похожем на окружавший их. Хотелось цвета. Хотелось свободы. Хотелось попасть в тот прекрасный мир, который открывается каждому после прослушивания песен «Битлз». «Аквариум» был придуман для того, чтобы в этом, другом мире, говорили и пели не только по-английски.
Александра Лебедева