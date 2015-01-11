Наконец-то морозы ушли, карантин прекратился, и в городе вновь закипела жизнь!

Афиша выходного дня! Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

В выходные:

Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны

9 февраля

10-00 ночной клуб «Торнадо»

Региональный фестиваль по хип-хопу, хаусу и брейк-дансу «Top Secret»

10:00- регистрация

11:30-Орто соло, орто дуэты

14:00- Хип-хоп baby

Хип-хоп kids

15:00- Best Show

16:00- Хип-хоп beginners

16:45- Хип-хоп pro

18:00- House

19:00- Break kids

Break pro

Болото Гаражкуль

С 12 дня 2 этап ОЧОГО "Ледовая дуэль-II"

14-00 ОТИ НИЯУ МИФИ

«Открытая лабораторная»: в интеллектуальном баттле схлестнутся лучшие умы Атомграда!

16-30 кск «Лидер»

«Озёрские лайки» - «Фортуна»

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Лес». В комедии «Лес» Островский очень точно описывает изменения в обществе того времени. С крушением крепостного права рушатся патриархальные устои семьи. Дворяне вынуждены искать самые изощренные способы, чтобы жить как раньше. Человек остается один на один с самим с собой. (14+)

10 февраля

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

«Серебряное копытце» (5+)

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Сказка-цирк «Хортон» (3+) Невероятная история о красивой птичке, доверившей свое единственное дитя одному порядочному во всех отношениях слону.

11-00 стадион «Труд»

«Лыжня России». Регистрация участников – с 09:30 час. до 11:00 час.

Участники допускаются к соревнованиям при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье (для участников моложе 14 лет – обязательно подпись родителей либо законных представителей).

15-00 Центральная городская библиотека

Десятая, юбилейная выставка городского фотоклуба «Объективный мир»! Встретитесь с лучшими фотографами Озёрска, увидите их замечательные работы, послушаете живую музыку.

К нам приедут гости, фотографы из Челябинска, Кыштыма, Снежинска и Верхнего Уфалея.

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Музыкальный перфоманс «Йоль» (10+)

Челябинск

Все выходные:

Челябинская областная универсальная научная библиотека (пр, Ленина, 60)

Выставка "Взгляд с высоты".

Автор работ — Максим Тарасов — южноуральский путешественник и фотограф, занимающийся съемкой с использованием квадрокоптера. Сегодня его работы признаются лучшими на международном уровне, побеждают на конкурсах и экспонируются в рамках передвижных выставок по всему миру.

Калибр(Худякова 12)

Фестиваль роботов RoboStars

Цирк

Легендарный цирк Юрия Никулина на гастролях!

Екатеринбург

Все выходные:

Выставка в Музее автомобильной техники. (ЧУК Музейный комплекс)

Посетители увидят эволюцию автомобиля, произошедшую за последние 130-лет: вы познакомитесь с первым автомобилем, восхититесь шикарным ретрокарами начала ХХ века, удивитесь образцам отечественного автопрома и поностальгируете, встретившись с машинами, хорошо знакомыми с детства.

Выставка в Музее военной техники. (ЧУК Музейный комплекс)

Музей военной техники УГМК входит в ТОП-10 самых интересных музеев военной тематики в мире. Гости музея увидят более 200 единиц военной техники: танки, поезда, самолеты и даже подводные лодки. Кроме того, в музее представлены уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил с XVIII века до наших дней.

Концерт «Аквариум» в Екатеринбурге

Паб Britannia

БГ— 65 лет. В июле 1972 года, студент-математик Борис Гребенщиков и студент-медик Анатолий Гуницкий придумали «Аквариум». Обоим хотелось жить в мире, совсем не похожем на окружавший их. Хотелось цвета. Хотелось свободы. Хотелось попасть в тот прекрасный мир, который открывается каждому после прослушивания песен «Битлз». «Аквариум» был придуман для того, чтобы в этом, другом мире, говорили и пели не только по-английски.

Александра Лебедева