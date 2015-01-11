Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

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Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

Наконец-то морозы ушли, карантин прекратился, и в городе вновь закипела жизнь!

Афиша выходного дня! Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

В выходные:

Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

9 февраля

10-00 ночной клуб «Торнадо»

Региональный фестиваль по хип-хопу, хаусу и брейк-дансу «Top Secret»

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

10:00- регистрация

11:30-Орто соло, орто дуэты

14:00- Хип-хоп baby

Хип-хоп kids

15:00- Best Show

16:00- Хип-хоп beginners

16:45- Хип-хоп pro

18:00- House

19:00- Break kids

Break pro

Болото Гаражкуль

С 12 дня 2 этап ОЧОГО "Ледовая дуэль-II"

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

14-00 ОТИ НИЯУ МИФИ

«Открытая лабораторная»: в интеллектуальном баттле схлестнутся лучшие умы Атомграда!

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

16-30 кск «Лидер»

«Озёрские лайки» - «Фортуна»

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Лес». В комедии «Лес» Островский очень точно описывает изменения в обществе того времени. С крушением крепостного права рушатся патриархальные устои семьи. Дворяне вынуждены искать самые изощренные способы, чтобы жить как раньше. Человек остается один на один с самим с собой. (14+)

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

10 февраля

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

«Серебряное копытце» (5+)

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Сказка-цирк «Хортон» (3+) Невероятная история о красивой птичке, доверившей свое единственное дитя одному порядочному во всех отношениях слону.

11-00 стадион «Труд»

«Лыжня России». Регистрация участников – с 09:30 час. до 11:00 час.

Участники допускаются к соревнованиям при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье (для участников моложе 14 лет – обязательно подпись родителей либо законных представителей).

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

15-00 Центральная городская библиотека

Десятая, юбилейная выставка городского фотоклуба «Объективный мир»! Встретитесь с лучшими фотографами Озёрска, увидите их замечательные работы, послушаете живую музыку.

К нам приедут гости, фотографы из Челябинска, Кыштыма, Снежинска и Верхнего Уфалея.

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Музыкальный перфоманс «Йоль» (10+)

Челябинск

Все выходные:

Челябинская областная универсальная научная библиотека (пр, Ленина, 60)

Выставка "Взгляд с высоты".

Автор работ — Максим Тарасов — южноуральский путешественник и фотограф, занимающийся съемкой с использованием квадрокоптера. Сегодня его работы признаются лучшими на международном уровне, побеждают на конкурсах и экспонируются в рамках передвижных выставок по всему миру.

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

Калибр(Худякова 12)

Фестиваль роботов RoboStars

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

Цирк

Легендарный цирк Юрия Никулина на гастролях!

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

Екатеринбург

Все выходные:

Выставка в Музее автомобильной техники. (ЧУК Музейный комплекс)

Посетители увидят эволюцию автомобиля, произошедшую за последние 130-лет: вы познакомитесь с первым автомобилем, восхититесь шикарным ретрокарами начала ХХ века, удивитесь образцам отечественного автопрома и поностальгируете, встретившись с машинами, хорошо знакомыми с детства.

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

Выставка в Музее военной техники. (ЧУК Музейный комплекс)

Музей военной техники УГМК входит в ТОП-10 самых интересных музеев военной тематики в мире. Гости музея увидят более 200 единиц военной техники: танки, поезда, самолеты и даже подводные лодки. Кроме того, в музее представлены уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил с XVIII века до наших дней.

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

Концерт «Аквариум» в Екатеринбурге

Паб Britannia

БГ— 65 лет. В июле 1972 года, студент-математик Борис Гребенщиков и студент-медик Анатолий Гуницкий придумали «Аквариум». Обоим хотелось жить в мире, совсем не похожем на окружавший их. Хотелось цвета. Хотелось свободы. Хотелось попасть в тот прекрасный мир, который открывается каждому после прослушивания песен «Битлз». «Аквариум» был придуман для того, чтобы в этом, другом мире, говорили и пели не только по-английски.

Куда сходить, съездить, впечатлиться в этот уикенд?

Александра Лебедева

Ключевые теги: афиша, Озёрск, Урал, отдых.

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