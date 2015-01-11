Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 11.02.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня понедельник 11 февраля 2019 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была -11 град. С
• атмосферное давление 746 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 95 %
• ветер западный 3-4 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время
отключения
1. В сетях холодного водоснабжения Гайдара 22 п-1,2,3, Гайдара 28, Дзержинского 53 п-7,
Октябрьская 16
С 9 часов до ок.
Набережная 13 С 9 до 12 часов
К.Маркса 16 п-2, К.Маркса 32 п-8, К.Маркса 22 п-10 С 9 до 14 часов
Свердлова 10, Советская 19, Победы 22, Семенова 3 С 11 часов до ок
2. В сетях электро-снабжения Победы 47 С 9 до12 часов
3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 22 п-1,2,3, Гайдара 28, Дзержинского 53 п-7, Монтажников 50 к.2, Гайдара 26 п-1,2, К.Маркса 2 п-8, Матросова 34 п-7, Октябрьская 16
С 9 часов до ок.
Набережная 13, Свердлова 10 С 9 до 12 часов
К.Маркса 16 п-2, К.Маркса 32 п-8, К.Маркса 22 п-10, Матросова 18
С 9 до 14 часов
Вниманию родителей и учащихся!
Санитарно-противоэпидемической комиссией Озерского городского округа принято решение о возобновлении с 11.02.2019 г. учебного процесса в образовательных учреждениях, массовых мероприятий в учреждениях образования, спорта и культуры, а также занятий в учреждениях дополнительного образования.
До особого распоряжения сохраняется противоэпидемический режим в детских садах, на промышленных предприятиях и организациях, в сфере торговли и бытовых услуг, в общественном транспорте, а именно:
- по-прежнему необходимо соблюдать «масочный» и дезинфекционный режим;
- проводить проветривание и поддержание температурного режима в помещениях; - своевременно изолировать заболевших.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 11 февраля 2019 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, отдельные порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью минус 12-17°, в низинах минус 21-26°, днем минус 3-8°, в низинах минус 8-13°.
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах низких температур и температуры теплоносителя.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _78_ обращений граждан.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/38372/