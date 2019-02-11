» Евгений Щербаков: «В Озерске очень востребовано детское техническое творчество»

Глава округа посетил Станцию юных техников. Вместе с директором учреждения дополнительного образования он осмотрел кабинеты и с большим интересом посетил выставку моделей, сделанных юными воспитанниками.

В настоящее время на Станции юных техников занимается 1100 учащихся, мальчиков и девочек. Занятия проходят по двум направлениям техническому и художественному. На станции работают такие объединения, как авио- и судомоделирование, фотостудия, автоконструирование, информатика, резьба по бересте, вышивка и вязание.

Как пояснил директор СЮТ Виктор Пчёлин, в этом году было открыто новое направление для совсем маленьких озерчан «Академик кроха». Желающих оказалось настолько много, что вместо одной были набраны четыре группы. Кроме того, в последнее время большое внимание уделяется семейному творчеству. Каждую субботу проводятся мастер-классы, на которые могут записаться все желающие жители округа.

На протяжении многих лет СЮТ является крепкой базовой площадкой для различных областных соревнований, в частности по авиамоделированию, а также семинаров и обучения судей, которые собирают участников со всего Уральского федерального округа.

– Педагоги дополнительного образования, которые к нам приезжают, отмечают, что у нас есть всё необходимое оборудование, а учреждений такого уровня в области практически нет, – рассказал директор СЮТ. – У нас есть уникальная площадка для картинга и багги. Хотелось бы сделать её современной и проводить в Озерске областные соревнования по картингу. Подобные соревнования в Челябинской области никто не проводить, и мы готовы их организовать.

– Я думаю, что Станция юных техников – это учреждение, которое с детства знакомо всем озерчанам. Можно по праву гордиться тем, что СЮТ удалось сохранить, и сегодня она работает и развивается, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Во многом это заслуга замечательного коллектива, который здесь работает, и директора Виктора Пчёлина, энтузиаста своего дела. На сегодняшний день СЮТ посещают намного больше детей, чем изначально было рассчитано. Несмотря на то, что это учреждение располагает ещё одним зданием.

Сегодня мы пообщались с директором, будем думать, чем можем помочь и как в дальнейшем развивать современные направления детского технического творчества. Общее впечатление очень положительное.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38355/