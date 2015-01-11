В ларек за хлебом. Торговые палатки могут вернуться на улицы российских городов

Минпромторг внес на рассмотрение в Госдуму закон о нестационарной и мобильной торговле.

Торговые ларьки и палатки могут вновь вернуться на улицы российских городов.

По словам заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, закон поможет создать конкуренцию в торговле и дать возможность малым производителям “найти своего покупателя”.

На данный момент порядка 40% российского рынка занято крупными торговыми сетями. И далеко не все предприятия могут найти место на полках у сетевиков.

Малые формы торговли еще сохранились в небольших городах и, как показывает статистика, пользуются спросом у населения.

Также, по мнению авторов законопроекта, принятие закона поможет создать до 250 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, в столице Южного Урала в прошлом году было снесено порядка 400 торговых киосков.

Большая часть их них попала под снос из-за нарушения санитарных норм.

https://www.cheltv.ru/v-larek-za-hlebom-torgovye-palatki-mogut-vernutsya-na-ulitsy-rossijskih-gorodov/