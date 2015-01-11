Они доказали, что любят лыжи в любую погоду

10 февраля в Озерском городском округе, со стартом в районе стадиона «Труд», прошла Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2019".

Погода в этот день словно испытывала озерчан на выносливость: первая часть лыжной гонки прошла в комфортных условиях, затем завьюжило и от любителей этого вида спорта потребовались не только определенные навыки, но выдержка и выносливость.

В забегах на шести дистанциях приняли участие более двухсот человек. Среди них самыми юными участниками стали Майорова Милана (5 лет), Отрадных Георгий (7 лет), самыми опытными - Бадукина Надежда Николаевна, Лимонова Тамара Кузьмовна, Бойко Иван Митрофанович.

Победители и призеры

В забеге на 2 км среди девочек до 18-ти лет (протокол):

1. Сербина Полина (лицей 23, ДЮСШ)

2. Степанова Александра (шк. 41)

3. Сербина Анастасия (ДЮСШ)

В забеге на 2 км среди юношей до 18-ти лет (протокол):

1. Корпылев Степан (шк. 25)

2. Журавлев Артем (шк. 33)

3. Панков Александр (Шк. 24)

В забеге на 3 км среди женщин 18-54 лет (протокол):

1. Корпылева Анастасия (Авангард)

2. Гордеева Ольга (Комета)

3. Мухина Юлия (Комета)

В забеге на 5 км среди мужчин 18-59 лет (протокол):

1. Кудинов Василий (ПО "Маяк")

2. Летягин Роман (ПО "Маяк")

3. Важенин Дмитрий (ДЮСШ)

В забеге на 2 км среди женщин 55 лет и старше (протокол):

1. Летягина Гульниса (Восход)

2. Маслихина Светлана (Аврора)

3. Муратова Галина (Восход)

В забеге на 3 км среди мужчин 60 лет и старше (протокол):

1. Басилашвили Василий (Строитель)

2. Акиньхов Александр (Авангард)

3. Ртищев Александр (Медик)

На стадионе «Труд» работал прокат лыж. Уральский учебный спасательный центр МЧС России (п. Новогорный) и сеть магазинов «Три богатыря» организовали для участников горячее угощенье - гречневую кашу и сладкий чай. Парк культуры и отдыха развлекал детей до 6 лет – провел игры, конкурсы, эстафеты. На старте всем лыжникам выдавались номера и в подарок фирменные головные уборы – спортивные шапочки.

Фото Владимира Беляева

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38379/