На Южном Урале ожидается «температурная пила»: перепад составит 15 градусов

В ближайшие сутки перепад дневных и ночных температур в Челябинской области составит в среднем 15 градусов – ночной мороз днем сменится заметным потеплением.

Ночью во вторник, 12 февраля, ожидается минус 18-23 градуса, в низинах столбики термометров опустятся до 28. Днем потеплеет до минус 3-5 градусов, в низинах – до минус 13. Ожидается переменная облачность без осадков, утром возможны туманы и изморозь. Отдельные порывы южного и юго-западного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-temperaturnaya-pila-perepad-sostavit-15-gradusov_113590.html