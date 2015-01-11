ГИБДД сможет выписывать штрафы на основе видеозаписей очевидцев

Законопроект, который позволит жителю страны фиксировать нарушения автомобилистов, принят в первом чтении.

Достаточно будет смартфона или регистратора. Все, что потребуется “народным инспекторам” – это регистрация на портале Госуслуг и специальное приложение для смартфона. Оно позволит избежать подтасовки фактов, уверены авторы программы. Видеофайлы с указанием времени и координат съемки будут поступать на сайт, где пройдут первоначальную проверку. После чего информацию направят в ГИБДД по месту совершения нарушения. Закон почти уравнивает в правах любительские камеры со спецприложением и автоматические комплексы фотовидеофиксации.

В список нарушений, которые можно фиксировать “народным инспекторам”, попали самые распространенные нарушения: это проезд на запрещающий сигнал светофора, езда по встречной полосе, непропуск пешехода, нарушение правил стоянки и остановки, разворот через сплошную и поворот из неправильного ряда.

https://www.cheltv.ru/gibdd-smozhet-vypisyvat-shtrafy-na-osnove-videozapisej-ochevidtsev/