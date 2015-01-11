Уважаемые автомобилисты!

Администрация округа просит вас убрать припаркованный у обочин транспорт со следующих улиц: Пушкина, Набережная и Менделеева.

12 и 13 февраля здесь будет производиться очистка проезжей части от снега. Для более оперативного решения задачи работы планируется вести в

круглосуточном режиме. К уборке, которую ведет МУП «УАТ», привлечены дополнительные силы – сторонние организации со своей техникой.

В случае, если транспорт не будет убран с улиц, он окажется заблокирован сгребаемым снегом!

Будьте внимательны: о местах, где продолжится очистка, будет сообщено на официальном сайте Администрации и в СМИ.