Потепление до +1°С ожидается в Челябинской области

На Южном Урале продолжается потепление.

Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, завтра, 13 февраля, столбики термометров впервые в этом году могут подняться выше нуля.

При этом в ночь на среду прогнозируют до -18°С; -23°С, в низинах – до -28°С, а в горах – до -11°С; -16°С. Сохранится и значительный перепад температур: днем в среду потеплеет от -4°С до +1°С (в Челябинске – около нуля), в низинах – от -7°С до -12°С. Будет малооблачно, без осадков, утром местами возможны туманы и слабая изморозь. Скорость ветра составит от двух до семи метров в секунду с отдельными порывами до 10 м/с.

Отметим, что синоптики пока не советуют убирать теплые вещи на дальнюю полку. Сильные морозы могут вернуться на Урал к концу февраля.

https://www.cheltv.ru/poteplenie-do-1-s-ozhidaetsya-v-chelyabinskoj-oblasti/