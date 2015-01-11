«Подари капельку любви»: южноуральцев просят сдать кровь в День святого Валентина

В четверг, 14 февраля, в Челябинской областной станции переливания крови состоится акция «Подари капельку любви тем, кому это необходимо».

Доноры получат валентинки, сделанные пациентами детского онкологического центра, а также подарки с символикой службы крови.

«Мы особенно приглашаем доноров, имеющих I группу крови с положительным и отрицательным резусом», – отметила главный трансфузиолог министерства здравоохранения Челябинской области, главный врач ЧОСПК Наталья Кисняшкина.

Напомним, в донорской акции могут участвовать южноуральцы с 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.

https://dostup1.ru/medicine/Podari-kapelku-lyubvi-yuzhnouraltsev-prosyat-sdat-krov-v-Den-svyatogo-Valentina_113609.html