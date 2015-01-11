Составлен ТОП-5 самых старых городов Челябинской области

В список самых старых городов Челябинской области входят Верхнеуральск, Чебаркуль, Челябинск, Троицк и Касли.

Основные факты из истории этих городов приводит газета «Южноуральская панорама». Верхнеуральск – самый старый город региона, основанный в 1735 году на слиянии рек Яик и Урляда. На сегодняшний день его можно назвать городом-музеем где хорошо сохранилась архитектура XIX — начала XX века.

Чебаркуль был заложен 25 апреля 1736 года, одна из крепостей Оренбургской военно-пограничной линии. Накануне Великой Отечественной войны здесь началось строительство металлургического завода. В 1941 году сюда эвакуирован завод из Электростали. Он стал основой градообразующего предприятия - завода «Уральская кузница».

Челябинск был заложен 13 сентября 1736 года полковником Алексеем Тевкелевым. Первоначально он был крепостью, с 1743 года стал столицей Исетской провинции. В 1892 году сюда была проложена железная дорога, после чего город стал центром хлебной и чайной торговли. Бурная индустриализация и годы Великой Отечественной войны превратили город в легендарный «Танкоград». В 70-е годы прошлого века Челябинск стал миллионником.

Троицк основан в 1743 году как крепость и назван в честь Святой Троицы. В 1784 году она получила статус города — центра уезда. До революции это был казачий и купеческий город. За годы советской власти в нем появилось множество заводов, ГРЭС, обувная фабрика. После распада СССР он стал приграничным городом. Сегодня о дореволюционных временах напоминает богатая архитектура.

Город Касли был основан, как завод в 1745 году. Он стал известным далеко за пределами России благодаря качеству металла, а затем уникальному промыслу – художественному литью из чугуна. В середине XX века в Каслях сложилась местная школа скульпторов, мастеров художественного литья.

Самыми старинными населенными пунктами в Челябинской области являются деревни Русская Теча, Багаряк, Бродокалмак.

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