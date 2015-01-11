ОРВИ и грипп покидают Челябинскую область

Темпы прироста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области снизились. Но пока на карантине остаются 114 школ региона.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников 7-14 лет снизилась на 4,6%. По остальным возрастным группам пока отмечается рост числа заболевших. Всего за прошедшую неделю заболело и обратилось к врачу более 41,4 тысячи южноуральцев. Уровень эпидемических порогов пока превышен на 26%.

Рост заболеваемости отмечен в 21 муниципальном образовании области, превышение порогов – в 35 муниципальных образованиях. Из них в 28 территориях порог превышен боле чем на 20%.

В Челябинске растет число заболевших среди взрослых (за неделю прирост 11%). Эпидемические пороги превышены на 31%. Карантин в школах города не вводился.

По состоянию на 11 февраля был полностью приостановлен учебный процесс в 114 общеобразовательных организациях, а также частично в 269 классах 71 школы и в 9 группах 7 детсадов.

Карантин продлен ), в образовательных учреждениях Южноуральска (по 14 февраля), в школах Верхнего Уфалея (по 16 февраля), в школах Копейска (до 17 февраля), Миасса (по 18 февраля).

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

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