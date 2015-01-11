Минтруда предложило ежегодно выплачивать ветеранам ВОВ по 10 тыс. рублей

Минтруда РФ предложило ежегодно выплачивать участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по 10 тыс. рублей ко Дню Победы – документ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Уточняется, что ежегодная денежная выплата ветеранам ВОВ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. В 2019 году на эти цели понадобится 705 млн рублей, в 2020 – 571 млн, в 2021 – 462 млн, в 2022 – 374 млн.

По предварительным оценкам, в 2019 году выплаты могут получить 70 тыс. человек, в 2020 – 57 тыс., в 2021 – 46 тыс., в 2022 – 37 тыс., говорится в пояснительной записке.

По данным на апрель 2018 года, в Челябинской области проживали около 30 тыс. ветеранов войны и приравненных к ним лиц, в том числе 1,7 тыс. инвалидов и участников боевых действий, 302 блокадника, 556 узников фашистских концлагерей, 22 тыс. тружеников тыла и 5,6 тыс. вдов погибших и умерших фронтовиков.

https://dostup1.ru/society/Mintruda-predlozhilo-ezhegodno-vyplachivat-veteranam-VOV-po-10-tys-rubley_113633.html