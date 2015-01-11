Не знаешь ПДД? Плати в три раза больше

Министерство транспорта РФ выступило с предложением увеличить один из штрафов. Речь идет о штрафе за остановку на автомагистрали.

Поправки планируется внести в ч. 1 ст. 12.11 КоАП РФ “Нарушение правил движения по автомагистралям”. Действующий на данный момент штраф в размере одной тысячи рублей возрастет до трех.

Изменения также предполагают введение аналогичного штрафа за остановку на трассах, обозначенных знаком 5.3 “Дорога для автомобилей”.

Согласно ПДД, магистраль отличается от прочих дорог тем, что проезжие части отделены разделительной полосой или ограждениями. На автомагистрали нет пересечений на одном уровне с другими авто- или железными дорогами, пешеходными или велосипедными дорожками.

Кроме того, по магистрали не допускается движение пешеходов, велосипедистов и тихоходов. Автомобилям запрещается останавливаться вне специальных площадок.

По статистике “Автодора” по итогам прошлого года на дорожной сети госкомпании погибло 388 человека, из них 59 — из-за наездов на стоящие транспортные средства. Отметим, что в 2017 году смертей было меньше – 39 человек.

Собственные данные приводят и в Госавтоинспекции. В 2018 году в стране произошло более 4,3 тыс. ДТП с пострадавшими из-за наезда на стоящие транспортные средства (не только на автомагистралях), в них погибло более 500 человек.

До тех пор, пока законопроект Минтранса не будет принят, “Автодор” установит дополнительные знаки 3.27 “Остановка запрещена” вдоль трасс и станет выявлять случаи несанкционированной стоянки силами дорожных комиссаров.

https://www.cheltv.ru/ne-znaesh-pdd-plati-v-tri-raza-bolshe/