Ваню Фокина готовят к выписке. На этой неделе малыш вернется в Магнитогорск

Свой первый День рождения мальчик, спасенный из-под завалов в Магнитогорске, встретит дома в кругу семьи. 14 февраля Ванечку Фокина планируют выписать из больницы.

Малыша вместе с мамой уже с нетерпением ждут в новой квартире папа и старший брат. Семья сменила высотку на пятиэтажный дом в тихом районе неподалеку от прежнего места жительства. Выбирали квартиру недолго, главное для родителей, чтобы садик был рядом с домом.

Напомним, что Ваню Фокина извлекли из-под завалов рухнувшего 31 декабря дома в Магнитогорске. Младенец более 30 часов провел на 25-градусном морозе. Ребенка эвакуировали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в тяжелом состоянии. Все это время за здоровье малыша боролись лучшие специалисты медицины во главе с Леонидом Рошалем.

Вначале доктора опасались последствий сильного обморожения правой ножки Ванечки. Но благодаря передовым технологиям лечения обошлось без пагубных для здоровья ребенка последствий. Через 3 дня Ване исполнится год. За малыша переживала вся страна и неравнодушные люди во всем мире. Его спасение называют не иначе как настоящим чудом.

По итогам нашего народного голосования именно Ваня Фокин был признан героем января.

https://www.cheltv.ru/vanyu-fokina-gotovyat-k-vypiske-zavtra-malysh-vernetsya-v-magnitogorsk/