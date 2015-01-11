Бодрящий потенциал. На Южном Урале – небывалый рост кофеен

Пока челябинские власти сносят ларьки с шаурмой, незаметно появляются небольшие кофейни и киоски с кофе на вынос. Они вроде бы и внешне выглядят прилично, и продукт предлагают вполне безобидный. Оказалось, что это всероссийская тенденция.

Издание “Коммерсант” опубликовало данные аналитиков. Они показывают, что российский рынок кофеен за десять лет может вырасти в 10 раз.

о части любви к кофе нам есть куда стремиться, уверены аналитики. В отличие от жителей других стран, этот напиток мы еще не распробовали. Поэтому спрос на кофе в ближайшие несколько лет продолжится.

В России сейчас пять тысяч кофеен, подсчитали эксперты. В минувшем году рынок оценивался в 130 млрд рублей. Но потенциал его куда выше – один миллиард триллионов рублей. По итогам 2018 года только в Москве продажи в кофейнях составили 30 млрд рублей. А через 10 лет эта цифра может достичь 120 млрд рублей. В среднем, каждый житель России выпивает за год 21 литр кофе. В Москве эта цифра выше – 41 литр. В то время как финны и шведы пьют по 200 литров бодрящего напитка ежегодно. Американцы пьют по 100 литров в год.

Аналитики считают, что пить кофе россияне продолжат, как дома, так и в кофейнях. Люди распробовали черный кофе, он уже не кажется многим горьким. А еще ведь есть капучино! Он сейчас лидирует по вкусовым предпочтениям.

Россияне теперь даже меньше ходят в обычные кафе. Трафик снизился на 11%. Тогда как посещение заведений, предлагающих кофе на вынос выросло на 23%.

https://www.cheltv.ru/bodryashhij-potentsial-na-yuzhnom-urale-nebyvalyj-rost-kofeen/