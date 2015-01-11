Миасс ждет сильнейших спортсменов на этап Кубка мира по ски-кроссу

Лучшие фристайлисты планеты уже пакуют чемоданы и готовятся приехать на Южный Урал – чуть больше недели остается до старта Кубка мира по ски-кроссу в Миассе.
Международные соревнования в самой зрелищной дисциплине фристайла пройдут в “Солнечной долине” с 22 по 24 февраля. За медали Кубка мира поборются более 100 спортсменов из 18 стран, в том числе победители и призеры Олимпийских игр.
Крупный международный турнир проходит в Миассе уже третий год подряд. Например, в 2018 году Кубок мира по фристайлу посетило более 13-ти тысяч любителей зимних видов спорта. Кстати, во время соревнований зрители смогут поболеть и за своих земляков – в составе сборной России выступят южноуральцы Игорь Омелин, Кирилл Гладков и Анастасия Чирцова.
https://www.cheltv.ru/miass-zhdet-silnejshih-sportsmenov-na-etap-kubka-mira-po-ski-krossu/
Ключевые теги: Миасс, ски-кросс, Кубок мира, спорт.
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