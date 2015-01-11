Жители Магнитогорска отказались от монумента на месте трагедии

Жители дома 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске (Челябинская область), где в канун Нового года произошли взрыв и обрушение, отказались от монументов и памятников, напоминающих о произошедшем.

Накануне в городе состоялось обсуждение проекта благоустройства. Концепцию, разработанную с учетом мнения жильцов пострадавшего дома, представил главный архитектор города Дмитрий Хоменко.

«После завершения поисково-спасательной операции была создана рабочая группа, в которую вошли ведущие архитекторы. Мы учитывали пожелания, которые высказывались на личном приеме граждан. Более того, на нашем сайте был организован сбор предложений от всех, кто хочет выразить свою точку зрению, но в первую очередь, мы прислушивались к мнениям жителей пострадавшего дома», – сказал Хоминенко.

В итоге жильцы сошлись во мнении, что на восстановленной территории не должно быть монументов, мест для возложения цветов и памятников, напоминающих о произошедшем. Помимо ремонта детского клуба, в котором базировался штаб, будет выполнено замощение площади тротуарной плиткой, появятся скамейки, запланирована посадка 39 деревьев (столько людей погибло в этом доме 31 декабря 2018 года. – Прим. АН «Доступ»). Территорию украсят цветочные клумбы. Планируется убрать под землю трубы. По словам Дмитрия Хоменко, проект нужно считать предварительным: окончательный вариант будет утвержден после завершения технической экспертизы здания.

Рано утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в подъезде жилого дома 164 по проспекту Карла Маркса прогремел взрыв бытового газа, в результате чего произошло разрушение секции дома. Погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестеро, в том числе двое детей, были обнаружены живыми при разборе завалов. Изначально планировалось, что возле дома появится мемориал с фамилиями погибших, иконой и изображением сотрудника МЧС, несущего на руках спасенного младенца.

https://dostup1.ru/society/Zhiteli-Magnitogorska-otkazalis-ot-monumenta-na-meste-tragedii_113684.html