От южноуральцев при приёме на работе требуют знание инструментов YouTube

Челябинская область заняла 12 место среди российских регионов по количеству вакансий, где профессиональное знание YouTube является одним из основных требований.

Первые три места занимают Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область. Как пояснили в агентстве, «чаще всего работу, связанную с YouTube, предлагают маркетологам, ИТ-специалистам и специалистам медиа-сферы, в том числе, SMM-менеджерам. В обязанности таких сотрудников, как правило, входит разработка и реализация маркетинговой стратегии и различных активностей в социальных сетях, в том числе, на YouTube-канале, а также продвижение и раскрутка аккаунтов. Например, в Челябинской области были открыты вакансии сценариста и эксперта по аппаратуре Hi-Fi для Youtube-каналов».

Средняя заработная плата составляет 50 тысяч рублей, а самой высокооплачиваемой вакансией, предполагающей работу с YouTube - должность директора по маркетингу в компании по производству детских игрушек с зарплатой от 350 до 500 тысяч рублей.

http://www.chel.aif.ru/society/ot_yuzhnouralcev_pri_priyome_na_rabote_trebuyut_znanie_instrumentovy_tube