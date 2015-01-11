На Южном Урале начались соревнования по танковому биатлону

Отборочный этап международных состязаний по танковому биатлону начался на Чебаркульском полигоне.

Как сообщает cheltv.ru, конкурсантам на пятидесятитонных машинах нужно преодолеть шестикилометровую трассу. На прямых участках маршрута танки разгоняются до скорости 70 километров в час.

В этом году особенность соревнований в том, что военные состязаются не только в светлое время суток, но и ночью, когда цель заметить сложнее.

Дополнительные трудности создают полоса препятствий, условные минные заграждения, противотанковый ров и дымовая завеса.

На преодоление сложного маршрута у экипажа уходит в среднем 20 минут.

Танкисты, которые лучше всего проявят себя на отборочном этапе, пройдут в финал окружных соревнований, который состоится в Чебаркуле через два месяца.

https://gubernia74.ru/articles/news/1088709/