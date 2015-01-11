В марте и мае россиян ждут длинные выходные

Впереди у работающих жителей России затяжные выходные. Правда, связаны они не с предстоящим Днем защитника Отечества. В этом году 23 февраля выпадает на субботу. По закону, если праздничная дата приходится на один из выходных, то дополнительный выходной переносится на другой день, по логике, на 25 февраля.

Однако на этот раз дополнительный выходной решили перенести на 10 мая. Поэтому в честь Дня Победы мы будем отдыхать четыре дня подряд – с 9 по 12 мая. Длинные выходные ждут россиян и на Первомай – нерабочими будут дни с 1 по 5 мая.

Что же касается 8 марта, то никаких переносов не будет – отдыхаем с 8 по 10 число.

https://www.cheltv.ru/v-marte-i-mae-rossiyan-zhdut-dlinnye-vyhodnye/