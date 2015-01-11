Долговечный, но дорогой. Решит ли «суперасфальт” одну из главных российских бед?

В национальном ГОСТе намерены зафиксировать новый тип дорожного покрытия. Его уже успели прозвать “суперасфальтом”.

Покрытие изготавливается по технологии, которая позволяет учитывать климатические особенности и интенсивность движения на дорогах каждого региона.

Применение такой асфальтобетонной смеси позволит увеличить срок службы покрытия c 4–5 до 12 лет.

Однако, есть у нового метода некоторые нюансы. Например, цена. Из-за дороговизны такой асфальт подойдет преимущественно для крупных федеральных проектов.

В качестве эксперименты новое полотно уложат на одной тысяче километров трасс в России, в том числе на крымской трассе “Таврида”.

“Суперасфальт” позволяет подобрать смесь с техническими характеристиками под конкретные условия эксплуатации в зависимости от климата субъекта РФ и транспортных нагрузок.

Особое место занимает методология выбора вяжущего — основного — материала, который придает асфальту долговечность. Состав тестируют в лаборатории с учетом транспортной нагрузки дороги и максимально высоких и низких температурных колебаний за последние 20 лет в конкретном районе строительства.

Другая особенность системы — использование местного песка и щебня. Кроме того, переработка старого дорожного полотна, так называемый ресайклинг.

“Суперасфальт” уже отлично зарекомендовал себя в США, однако, эксперты пока сдержаны в восторгах. Неизвестно как поведет себя покрытие в России.

Говорить об эффективности методики можно будет только по итогам долгосрочной эксплуатации участков с “умным” покрытием.

Кроме того, переход на новую технологию потребует закупки большого количества импортного дорогостоящего оборудования для испытания битума и асфальтобетона.

https://www.cheltv.ru/dolgovechnyj-no-dorogoj-reshit-li-superasfalt-odnu-iz-glavnyh-rossijskih-bed/