Новости службы спасения

Что случилось в Озёрске 13-го и 14-го февраля?

13 февраля 2019 в 19.50 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от озерчанина просьбой вскрыть дверь квартиры его бабушки (1942 г.р.), т.к. она не может открыть дверь изнутри и просит о помощи.

Помощь была оказана силами дежурной смены спасателей: в 20.25 спасатели вскрыли дверь слесарным инструментом. В квартире обнаружили пожилую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи. По адресу была вызвана бригада медиков.

14 февраля 2019 в 00.00 в службу спасения обратился озерчанин с сообщением, что не может попасть к себе в квартиру, сломался ключ в замке, дома остался шестилетний ребенок. В 00.40 спасатели вскрыли дверь слесарным инструментом. С ребенком за это время ничего не случилось.

Напоминаем, что вскрытие дверей спасателями производится только в случае угрозы ЧС, угрозы жизни или здоровью - если внутри квартиры (помещения) находится человек, нуждающийся в помощи или маленький ребенок.

Телефон экстренных служб - 112