«Национальные чемпионы”. Южноуральские компании попали в число лучших в стране

Взгляды всего делового сообщества страны сегодня прикованы к Сочи, где открылся инвестиционный форум. Южноуральская делегация во главе с губернатором также работает там.

Борис Дубровский выступил на награждении победителей конкурса “Национальные чемпионы”. В числе лауреатов – два предприятия Челябинской области: “Челябинскспецгражданстрой” и “Приводная техника”. Глава региона подчеркнул, что такие компании – хороший двигатель для развития экономики региона и страны.

“В 2019 году Челябинская область приступает к реализации проекта “Региональные чемпионы”, где ставка будет сделана на поддержку высокотехнологических компаний. Участие в подобных проектах сродни спортивному соревнованию – чтобы победить один раз в четыре года на Олимпийских играх, нужно все четыре года каждый день работать над собой. У южноуральских компаний такие силы есть. Я желаю им дальнейшего успеха”, – подчеркивает губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Также на форуме в Сочи губернатор Борис Дубровский обсудил с главой Свердловской области будущее строительство высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. Сейчас для двух регионов важно попадание в федеральный магистральный план. И, как нам сообщил по телефону пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, Борис Дубровский провел еще ряд деловых переговоров.

“Ключевые из них – это подписание соглашения с крупным банком ВТБ, он связан с перспективной поддержкой различных инвестиционных проектов, которые есть в Челябинской области. Обе стороны заявили о том, что подписание данного соглашения позволит более внимательно посмотреть на те проекты, которые сегодня есть или в перспективе будут появляться в Челябинской области”, – отмечает пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

В пятницу южноуральская делегация продолжит работу на инвестиционном форуме в Сочи.

https://www.cheltv.ru/natsionalnye-chempiony-yuzhnouralskie-kompanii-popali-v-chislo-luchshih-v-strane/