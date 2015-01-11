30-летию вывода войск из ДРА

15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня завершения вывода советских войск из Афганистана.

Он начался 15 мая 1988 г., в соответствии с заключенными в апреле 1988 г. Женевскими соглашениями. СССР обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля следующего года.

По официальным сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Еще 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 г. по 15 февраля 1989 г.

О службе в Афганистане, об увлечении фотографией (что фотографировали, что было запрещено фотографировать, но все равно фотографировали), о фильме «9 рота» и о многом другом говорит Андрей Кашлаков в нашем видеосюжете

Александр Волынцев