Спасённому в Магнитогорске младенцу составят личный план реабилитации

Дальнейшая реабилитация Ивана Фокина, спасённого из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, будет проводиться в соответствии с индивидуальной программой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Для ребёнка будет составлена индивидуальная программа, по которой он будет проходить дальнейшую реабилитацию. Все возможности для этого в магнитогорской детской больнице имеются», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что спасённый в Магнитогорске младенец вместе с мамой вернулся домой в Челябинскую область после лечения в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Младенец был найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома.

Вечером 1 января его в тяжёлом состоянии самолётом доставили в столицу.

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