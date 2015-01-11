Спасённому в Магнитогорске младенцу составят личный план реабилитации

Дальнейшая реабилитация Ивана Фокина, спасённого из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, будет проводиться в соответствии с индивидуальной программой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
«Для ребёнка будет составлена индивидуальная программа, по которой он будет проходить дальнейшую реабилитацию. Все возможности для этого в магнитогорской детской больнице имеются», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что спасённый в Магнитогорске младенец вместе с мамой вернулся домой в Челябинскую область после лечения в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Младенец был найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома.
Вечером 1 января его в тяжёлом состоянии самолётом доставили в столицу.
https://russian.rt.com/russia/news/603595-magnitogorsk-spasennyi-mladenec?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ключевые теги: Ваня Фокин, трагедия в Магнитогорске, реабилитация, лечение.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать