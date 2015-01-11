Праздничный выходной с 23 февраля переносится на май

В честь Дня защитника Отечества дополнительных выходных не будет – только 23 и 24 февраля; в пятницу, 22 февраля, рабочий день будет сокращен на час.

В Роструде напомнили, что выходной день в честь праздника, выпадающего на субботу или воскресенье, обычно переносится на другой день. В этом году выходной с субботы, 23 февраля, перенесен не на понедельник, 25-е, а на 10 мая. Следовательно, в честь Дня Победы отдыхать россияне будут четыре дня подряд – с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12-е.

Добавим, что 8 Марта в этом году приходится на пятницу и является нерабочим днем, 9 и 10 марта – календарные выходные. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня жители страны будут отдыхать трое суток подряд.

https://dostup1.ru/society/Prazdnichnyy-vyhodnoy-s-23-fevralya-perenositsya-na-may_113787.html