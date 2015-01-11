Проверять новую систему работы с ТКО в Челябинской области будут до конца года

В интервью «Интерфаксу» губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал, что до конца года станут ясны все недостатки новой системы работы с ТКО. За процессом следит не только Министерство экологии региона, но и лично губернатор Борис Дубровский. В целом правительство региона работой довольно.
Сейчас создается публичная компания, которая будет заниматься вопросами обращения ТКО на уровне федерации, а мы будем взаимодействовать с ней. Процесс выстраивания современной системы обращения с ТКО — долгий. Все задачи и сроки определены в нацпроекте «Экология». К 2024 году мы должны на захоронение отправлять менее 40%, а остальные 60% отсортировывать для вторичной переработки.
— рассказал Борис Дубровский.
Из федерального бюджета для решения проблем со свалками в Челябинской области выделят 2,9 миллиарда рублей, это большая поддержка для региона.
Помимо рекультивации, нужно будет озаботиться раздельным сбором мусора, его сортировкой для вторичной переработки, строительством мусоросжигающих заводов.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/proveryat-novuyu-sistemu/
Ключевые теги: ТКО, новая система, Дубровский, мусор.
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